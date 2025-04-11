Экс-замглавы Минобороны РФ Булгакову и его сообщникам продлили арест до 25 июня

На данный момент, кроме Булгакова, по делу проходят еще два фигуранта: его однокурсник Геннадий Селезнев и генеральный директор компании «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев. Всем им вменяют в вину мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело связано с заключением контрактов на установку и настройку систем внутреннего и наружного освещения в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. По версии следствия, к исполнению контракта Булгаков привлек подконтрольное ему коммерческое предприятие, которое значительно завысило стоимость работ. Сумма ущерба по делу составляет порядка 50 млн рублей. Булгаков вину не признает и заявляет, что не имел отношения к контракту, который был заключен уже в тот момент, когда он ушел с военной службы. Потерпевшей стороной признана «Петербургская сбытовая компания».