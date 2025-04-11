10-летний омич сбил на электросамокате ребёнка

Как сообщили в Госавтоинспекции Омской области, накануне, 10 апреля, в 18 часов поступило сообщение о ДТП с электросамокатом в Центральном округе.
На месте было установлено, что 10-летний мальчик ехал на электросамокате по тротуару по улице Сазонова. Около дома № 33 он наехал на мальчика 2018 года рождения. В результате пешеходу понадобилась медицинская помощь.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины произошедшего.
Ранее мы писали, что первое ДТП с электросамокатом в этом сезоне произошло в Ленинском округе. 15-летний подросток на электросамокате наехал на 50-летнего пешехода.