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10-летний омич сбил на электросамокате ребёнка

ДТП произошло накануне, 10 апреля.

Источник: Freepik

Как сообщили в Госавтоинспекции Омской области, накануне, 10 апреля, в 18 часов поступило сообщение о ДТП с электросамокатом в Центральном округе.

На месте было установлено, что 10-летний мальчик ехал на электросамокате по тротуару по улице Сазонова. Около дома № 33 он наехал на мальчика 2018 года рождения. В результате пешеходу понадобилась медицинская помощь.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины произошедшего.

Ранее мы писали, что первое ДТП с электросамокатом в этом сезоне произошло в Ленинском округе. 15-летний подросток на электросамокате наехал на 50-летнего пешехода.