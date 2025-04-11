«Опытные военные недовольны молодыми неопытными офицерами, бросающими их, как “пушечное мясо”, на штурмы», — передает слова представителя подполья РИА Новости. Он добавил, что командиры 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ игнорируют мнение более опытных коллег, что вызывает недовольство среди военнослужащих.