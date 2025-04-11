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Глава филиала Siemens с семьей разбился на вертолете в Нью-Йорке: что известно о крушении, снятом на видео

В Нью-Йорке (США) крушение потерпел вертолет. В результате инцидента погибли шесть человек. Сообщается, что погиб руководитель испанского филиала немецкого концерна Siemens Агустин Эскобар вместе со своей семьей.

Трамп заявил, что трагедия в Нью-Йорке будет расследована оперативно.

В Нью-Йорке (США) крушение потерпел вертолет. В результате инцидента погибли шесть человек. Сообщается, что погиб руководитель испанского филиала немецкого концерна Siemens Агустин Эскобар вместе со своей семьей.

В сети появились кадры трагедии. Упало воздушное судно в реку Гудзон. Президент США Дональд Трамп ужаснулся при виде кадров произошедшего. Что известно о крушении вертолета, снятом на видео, и погибших — в материале URA.RU.

Что известно о крушении вертолета.

Крушение.

В США в Нью-Йорке произошло крушение частного вертолета. Воздушное судно рухнуло в реку Гудзон. Момент крушения попал на видео — машина рухнула в воду и быстро затонула. Причиной трагедии, предварительно, стала поломка пропеллера.

Погибшие.

Спасатели оперативно прибыли к месту ЧП, но помочь пассажирам не удалось. На борту вертолета находились шесть человек: семья руководителя испанского подразделения концерна Siemens Агустина Эскобара (его супруга, трое детей) и пилот. Все пассажиры и пилот погибли.

Реакция Трампа.

Американский лидер Дональд Трамп ужаснулся кадрам крушения вертолета в Нью-Йорке. Он заявил, что причины произошедшего будут оперативно установлены. Ответственным за расследование он назвал министра транспорта Шона Даффи.

Концерн Siemens.

Немецкий промышленный гигант Siemens был основан в 1847 году инженером Вернером Сименсом и механиком Иоганном Гальске как компания по производству телеграфного оборудования. За почти 180 лет концерн превратился в глобального лидера в области электротехники, энергетики, промышленной автоматизации, медицинских технологий и транспорта.

Начав с телеграфных аппаратов, Siemens быстро расширил ассортимент — от медицинского оборудования до электрических трамваев. На 1914 год в компании работало 82 000 сотрудников, что делало ее одним из крупнейших электротехнических концернов мира. В 1959 году компанией была разработана SIMATIC — первая модульная система промышленной автоматизации, ставшая отраслевым стандартом.

Сейчас концерн делает акцент на «зеленые» технологии — солнечная и геотермальная энергетика, энергоэффективные решения. Среди современных направлений Siemens: промышленная автоматизация (контроллеры, датчики, цифровые двойники), энергетика (газовые турбины, smart grid, ВИЭ), медицинское оборудование (МРТ, рентген-аппараты) и транспорт (поезда, системы сигнализации).

Представлена компания в более чем 190 стран мира. Число сотрудников на 2010 год составляло более 400 тысяч человек. В рейтинге Fortune Global 500 за 2022 год, который включает 500 крупнейших мировых компаний, Siemens занимает 159-ю позицию.