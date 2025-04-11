Глава филиала Siemens с семьей разбился на вертолете в Нью-Йорке: что известно о крушении, снятом на видео

Начав с телеграфных аппаратов, Siemens быстро расширил ассортимент — от медицинского оборудования до электрических трамваев. На 1914 год в компании работало 82 000 сотрудников, что делало ее одним из крупнейших электротехнических концернов мира. В 1959 году компанией была разработана SIMATIC — первая модульная система промышленной автоматизации, ставшая отраслевым стандартом.