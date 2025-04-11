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В Омске загоревшийся мусор едва не лишил света целый микрорайон

Пожар произошел в Центральном округе Омска.

Источник: Комсомольская правда

В Омске накануне загорелась трава около трансформаторной будки по адресу Бульвар Победы, дом 3. Фото пожара прислали в редакцию «КП Омск» неравнодушные омичи.

Очевидцы также вызвали пожарных. Как рассказали очевидцы, полыхала трава между домами бульвар Победы, 3 и Спортивный проезд, 5. В этом места как раз расположена трансформаторная подстанция.

Пожарные оперативно приехали на место возгорания и потушили огонь. Если бы не оперативный звонок омичей, огонь мог перекинуться на электроподстанцию. Тогда последствия могли быть куда серьезнее.

Ранее мы рассказывали, что Омич взыскал с газовиков более 575 тысяч за разрушенный дом и смерть родителей.