СК опубликовал кадры задержания членов ОПГ, вымогавших деньги у бизнесменов

Региональное управление Следственного комитета по Приморскому краю опубликовало в Telegram-канале кадры задержания силовиками членов организованной преступной группы, практически год третировавших бизнесменов Находки, вымогая у них деньги.
В правоохранительных органах напомнили, что тремя фигурантами уголовного дела была организована преступная группа. Позже троица вовлекла в ОПГ еще 15 человек.
Этим составов с февраля прошлого года угрозами насилия вымогали у местных бизнесменов деньги. Таким образом они «заработали» больше двух с половиной миллиона рублей. Сотрудники СК и ФСБ пресекли преступную деятельность банды.
Ранее в Следственном комитете добавили, что СКР Приморья возбудил уголовное дело в отношении восемнадцати участников организованной преступной группы по статье «Вымогательство».
Накануне Таганский суд арестовал имущество предполагаемых участников местной организованной преступной группы (ОПГ). Арест наложили на имущество Игоря Жирноклеева, других членов ОПГ и лиц, причастных к ней, еще до начала рассмотрения дела по существу.
Бывшая официантка Марьят Бикчурина, пострадавшая во время нападения на криминального авторитета Аслана Усояна, известного как Дед Хасан, подала иск против участников Таганской преступной группировки. Сумма требований составила 50 миллионов рублей.