Силовики Башкирии задержали 4 бизнесменов за взятки чиновникам

На основании материалов УФСБ Следственный комитет по региону возбудил в отношении бизнесменов четыре уголовных дела по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере). Вновь открывшиеся обстоятельства легли в основу еще двух уголовных дел по ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» в отношении чиновников Госжилстройнадзора РБ.