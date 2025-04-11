Силовики Башкирии задержали 4 бизнесменов за взятки чиновникам

В Башкирии задержаны 4 бизнесмена за взятки чиновникам Госжилнадзора, сообщает УФСБ по РБ.
Установлено, что представители 4 компаний передавали деньги за беспрепятственное подписание и выдачу положительных заключений о соответствии построенных ими объектов проектной документации.
Так, 64-летний представитель ООО Специализированный застройщик «Новоиглино» передал 750 тыс. рублей за подписание положительного заключения по МКД в селе Иглино.
От ООО Специализированный застройщик «Титан групп» 46-летний мужчина занес 250 тыс. рублей за аналогичный документ по дому в городе Благовещенске. Также чиновники получили 700 тыс. рублей от 37-летнего предпринимателя ООО «Акрос РБ». Компания построила ремонтно-сервисный центр сельскохозяйственной техники в селе Зубово Уфимского района. Еще 800 тыс. рублей поступило госслужащим от 62-летнего представителя ООО «Меги» — за одобрение производственно-складского корпуса в Демском районе Уфы.
На основании материалов УФСБ Следственный комитет по региону возбудил в отношении бизнесменов четыре уголовных дела по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере). Вновь открывшиеся обстоятельства легли в основу еще двух уголовных дел по ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» в отношении чиновников Госжилстройнадзора РБ.