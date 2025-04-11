Пермячка потеряла 800 тысяч рублей из-за действий мошенников

Сразу после этого девушке позвонил якобы сотрудник «Росмониторинга» и рассказал, что до этого она общалась с мошенниками и на банковский счет ее матери совершена атака. Следуя инструкциям звонившего, девушка, рассчитывая сохранить деньги, перевела на указанный аферистами счет 800 тысяч рублей.