Пермячка потеряла 800 тысяч рублей из-за действий мошенников

Опросив женщину, правоохранители установили, что ее 19-летней дочери поступил звонок от курьера. Тот сообщил, что на ее имя заказана посылка, а для получения доставки нужно продиктовать код из смс-сообщения.
Сразу после этого девушке позвонил якобы сотрудник «Росмониторинга» и рассказал, что до этого она общалась с мошенниками и на банковский счет ее матери совершена атака. Следуя инструкциям звонившего, девушка, рассчитывая сохранить деньги, перевела на указанный аферистами счет 800 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Ведется следствие.