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Пермячка потеряла 800 тысяч рублей из-за действий мошенников

В дежурную часть полиции в Индустриальном районе Перми поступило заявление 47-летней местной жительницы о мошенничестве, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Источник: Freepik

Опросив женщину, правоохранители установили, что ее 19-летней дочери поступил звонок от курьера. Тот сообщил, что на ее имя заказана посылка, а для получения доставки нужно продиктовать код из смс-сообщения.

Сразу после этого девушке позвонил якобы сотрудник «Росмониторинга» и рассказал, что до этого она общалась с мошенниками и на банковский счет ее матери совершена атака. Следуя инструкциям звонившего, девушка, рассчитывая сохранить деньги, перевела на указанный аферистами счет 800 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Ведется следствие.