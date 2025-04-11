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Скончалась пострадавшая при крушении батискафа «Синдбад» россиянка

В результате крушения батискафа в Египте погибли семь человек.

Источник: Аргументы и факты

В Египте скончалась девочка, пострадавшая в результате затопления туристического батискафа Sindbad у берегов Хургады.

Как сообщает издание «Известия» со ссылкой на отца ребенка, она умерла 9 апреля, до последнего момента она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Таким образом, число погибших в результате происшествия увеличилось до семи человек.

Катастрофа произошла утром 27 марта примерно в километре от побережья. На борту батискафа находились 45 туристов из России и пятеро членов египетского экипажа. В связи с инцидентом Следственный комитет РФ начал уголовное дело.

По данным технической комиссии, судно не сталкивалось с чем-либо перед крушением, не обнаружили специалисты и трещин на корпусе. Однако системы батискафа могли быть испорчены перед погружением.