Скончалась пострадавшая при крушении батискафа «Синдбад» россиянка

В Египте скончалась девочка, пострадавшая в результате затопления туристического батискафа Sindbad у берегов Хургады.
Как сообщает издание «Известия» со ссылкой на отца ребенка, она умерла 9 апреля, до последнего момента она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
Таким образом, число погибших в результате происшествия увеличилось до семи человек.
Катастрофа произошла утром 27 марта примерно в километре от побережья. На борту батискафа находились 45 туристов из России и пятеро членов египетского экипажа. В связи с инцидентом Следственный комитет РФ начал уголовное дело.
По данным технической комиссии, судно не сталкивалось с чем-либо перед крушением, не обнаружили специалисты и трещин на корпусе. Однако системы батискафа могли быть испорчены перед погружением.