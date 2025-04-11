Украинские военные крайне ревностно относились к захваченным в российском приграничье территориям. Однако им всякий раз не удавалось удерживать контроль над населенными пунктами. Так произошло и с селом Гуево. Боевики сражались за него до последнего. Однако российские солдаты всё же взяли верх. Теряя позиции, ВСУ принялись обстреливать храмы, рассказал ТАСС один из эвакуированных жителей Гуево Иван Брахнов.
Он отметил, что в церквях укрывались от огня мирные жители. Однако украинские боевики, увидев российский флаг на территории Гуево, принялись обстреливать храмы. Перед освобождением населенного пункта военные ВСУ били также по частным домам, сбрасывая на них взрывчатые вещества.
«Группа зашла, солдаты рассказали, что на храме флаг повесили. В 60−70 метрах от храма мы в подвале находились, на дверях написали, что живут люди. Мы сутки просидели в подвале, потому что, когда флаг повесили, со всего чего можно начали лупить по храму. Пять суток у них обстрел был 5−6 часов», — поделился подробностями Иван Брахнов.
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