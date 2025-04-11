«Никто бы там не выжил»: боевики ВСУ целенаправленно обстреливали храмы в Курской области, теряя позиции

«Группа зашла, солдаты рассказали, что на храме флаг повесили. В 60−70 метрах от храма мы в подвале находились, на дверях написали, что живут люди. Мы сутки просидели в подвале, потому что, когда флаг повесили, со всего чего можно начали лупить по храму. Пять суток у них обстрел был 5−6 часов», — поделился подробностями Иван Брахнов.