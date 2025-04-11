На востоке Индии из-за ударов молний погибли 25 человек

Согласно заявлению, опубликованному канцелярией главного министра штата, в округе Наланд сообщили о 18 погибших, еще несколько человек погибли в других округах.
Лидер одной из местных политических партий Rashtriya Janata Dal Теджашви Ядав заявил в посте в соцсети X, что из-за разгула стихии всего в регионе в четверг погибли более 50 человек. «Я глубоко опечален трагической гибелью более 50 человек в различных инцидентах, связанных с бурей, дождем, молниями, падением деревьев и обрушением стен в Бихаре», — написал он.
В среду 13 человек погибли в результате ударов молний в четырех округах Бихара.
Метеорологическое управление Индии объявило для ряда округов штата оранжевый уровень тревоги, который свидетельствует о необходимости соблюдать осторожность и находиться в готовности к неблагоприятным погодным условиям.