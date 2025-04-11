С начала года в Челябинской области от огня и дыма погибли 48 человек

За первый квартал произошло 1448 пожаров — это на 36% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Ежедневно в среднем происходило 16 пожаров. ️От дыма и огня погибли 48 человек. Среди погибших были два ребенка, три инвалида и 23 пенсионера», — говорится в обзоре Противопожарной службы региона.
Еще 37 человек, в том числе четыре ребенка, получили на пожарах ожоги и различные травмы.
Огнем уничтожено 195 строений, 28 единиц автотехники, погибли 13 голов скота и 778 птиц.
Основными причинами пожаров с гибелью людей стали неосторожное обращение с огнем (46% от общего числа пожаров), нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (42%).
Гибель людей во время пожара была вызвана отравлением продуктами горения — 79% от общего количества погибших (38 случаев).