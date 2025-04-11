В Гуево мирные жители оказались в огненной ловушке ВСУ

«В 60−70 м от храма мы в подвале находились, на дверях написали, что живут люди. Мы сутки просидели в подвале, потому что, когда флаг повесили, со всего, чего можно, начали “лупить” по храму», — передает слова местного жителя Ивана Брахнова. Он добавил, что также были обстрелы жилых домов с использованием дронов.