ВСУ бегут из окружения ВС РФ из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря.
Украинские военные (ВСУ) начали отводить свои подразделения из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря из-за угрозы окружения. Об этом сообщил источник из 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север».
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссийским военным осталось освободить два населенных пункта в Курской области: обстановка в Олешне и Горнале.
«Удалось вскрыть перемещение противника из Горнальского монастыря в направлении населенного пункта Горналь. Судя по всему, противник понимает, что сейчас находится в огневом мешке, поскольку подразделения вооруженных сил Российской Федерации (блокировали — ред. URA.RU) данный монастырь с трех направлений», — рассказал агентству РИА «Новости» источник в ВС РФ. Там отметили, что засечь передвижение ВСУ в населенном пункте удалось в ходе воздушной разведки.
Уточняется, что украинские военные пытаются эвакуировать свои силы в близлежащий населенный пункт Горналь, чтобы избежать полного окружения. Отмечается, если украинские подразделения не смогут быстро покинуть зону, они либо будут уничтожены, либо вынуждены будут сдаться в плен.
На территории Курской области не прекращаются ожесточенные боевые действия за контроль над последними двумя пунктами, которые находятся под контролем ВСУ — это село Горналь и хутор Олешня, расположенные в приграничной зоне с Украиной. Российские действия наносят серьезный урон украинским войскам.
ВСУ преобразовали Горнальского Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в боевую позицию из-за толстых стен и подвалов. ВС РФ блокировали выходы из монастыря.