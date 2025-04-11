Украинские военные начали отводить силы из Горнальского монастыря

«Удалось вскрыть перемещение противника из Горнальского монастыря в направлении населенного пункта Горналь. Судя по всему, противник понимает, что сейчас находится в огневом мешке, поскольку подразделения вооруженных сил Российской Федерации (блокировали — ред. URA.RU) данный монастырь с трех направлений», — рассказал агентству РИА «Новости» источник в ВС РФ. Там отметили, что засечь передвижение ВСУ в населенном пункте удалось в ходе воздушной разведки.