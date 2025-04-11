Бойцовская собака напала на жительницу Астаны

Здравствуйте, уже несколько раз мы сообщили о наличии большого количества бродячих собак в районе жилого массива «Промышленный». Сегодня бойцовская собака напала на женщину и сильно ее покусала. Данную собаку уже много раз видели соседи и жаловались. Необходимо срочно действовать соответствующим органам! По улице страшно ходить!