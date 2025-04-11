Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцовская собака напала на жительницу Астаны

В жилом массиве «Промышленный» в Астане произошел тревожный инцидент — бойцовская собака напала на женщину, причинив ей серьезные травмы. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях, прикрепив к публикации видео с предполагаемой собакой, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Unsplash

Здравствуйте, уже несколько раз мы сообщили о наличии большого количества бродячих собак в районе жилого массива «Промышленный». Сегодня бойцовская собака напала на женщину и сильно ее покусала. Данную собаку уже много раз видели соседи и жаловались. Необходимо срочно действовать соответствующим органам! По улице страшно ходить!

говорится в посте

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Пользователи выражают обеспокоенность за безопасность жителей района, особенно детей — в микрорайоне расположены три школы.

На публикацию оперативно отреагировал акимат района Сарайшык. В официальном комментарии сообщается, что служба «Астана Ветсервис» оперативно установила владельца бойцовской собаки. В его отношении составлен административный протокол.

Тем не менее, вопрос с большим количеством бродячих собак, о котором упоминают жители, остаётся открытым — представители акимата пока не дали ответа по этой проблеме.

Ситуация ужасная. Мы боимся отпускать детей на улицу. Почему до сих пор не решается вопрос с бродячими собаками?

пишут местные жители в комментариях

Жители призывают городские власти принять срочные меры для обеспечения безопасности и предотвращения подобных случаев в будущем.