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Пятилетний мальчик выпал из окна шестого этажа в Кокшету

В Кокшетау произошла трагедия, которая потрясла весь город. 10 апреля около восьми часов вечера из окна квартиры на шестом этаже выпал пятилетний ребёнок, передаёт BaigeNews.kz. Мальчик погиб на месте.

Источник: yarreg.ru

По предварительной информации, малыш играл на подоконнике и случайно выдавил москитную сетку, после чего сорвался вниз. Родителей в этот момент, предположительно, не было рядом..

В настоящее время сотрудниками полиции выясняются обстоятельства произошедшего.

говорится в сообщении ДП Акмолинской области

Правоохранительные органы в очередной раз призывают родителей быть максимально внимательными:

Не оставляйте детей без присмотра даже на короткое время. Устанавливайте блокираторы на окна, особенно если проживаете в многоэтажном доме. Обычная москитная сетка — не средство безопасности.

призывают они

По статистике, падения с высоты — одна из наиболее частых причин детской смертности и травматизма, особенно в тёплое время года, когда окна часто открыты.