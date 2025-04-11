Пятилетний мальчик выпал из окна шестого этажа в Кокшету

По предварительной информации, малыш играл на подоконнике и случайно выдавил москитную сетку, после чего сорвался вниз. Родителей в этот момент, предположительно, не было рядом..
В настоящее время сотрудниками полиции выясняются обстоятельства произошедшего.
Правоохранительные органы в очередной раз призывают родителей быть максимально внимательными:
Не оставляйте детей без присмотра даже на короткое время. Устанавливайте блокираторы на окна, особенно если проживаете в многоэтажном доме. Обычная москитная сетка — не средство безопасности.
По статистике, падения с высоты — одна из наиболее частых причин детской смертности и травматизма, особенно в тёплое время года, когда окна часто открыты.