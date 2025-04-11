Под Речицей женщина погибла в жестком ДТП Renault с BMW, выехавшим на встречку

В Речицком районе в жестком лобовом ДТП один человек погиб, двое получили серьезные травмы. Подробности аварии сообщил телеграм-канал «Сожский Форпост» УВД Гомельского облисполкома.
Смертельная авария произошла 10 апреля на трассе Р-33, направлением Речица-Хойники. Около 17.30 46-летний водитель «БМВ» ехал от Речицы в Хойники и не справился с управлением.
Предварительно установлено, что на 17-м километре дороги «БМВ» выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с «Рено», за рулем которого была 52-летняя водитель.
На месте от полученных травм скончалась 45-летняя пассажир «БМВ». С травмами госпитализированы водитель и 40-летний пассажир «Рено».
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