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Под Речицей женщина погибла в жестком ДТП Renault с BMW, выехавшим на встречку

Под Речицей Renault и BMW столкнулись лоб в лоб на трассе.
Источник: Комсомольская правда

В Речицком районе в жестком лобовом ДТП один человек погиб, двое получили серьезные травмы. Подробности аварии сообщил телеграм-канал «Сожский Форпост» УВД Гомельского облисполкома.

Смертельная авария произошла 10 апреля на трассе Р-33, направлением Речица-Хойники. Около 17.30 46-летний водитель «БМВ» ехал от Речицы в Хойники и не справился с управлением.

Предварительно установлено, что на 17-м километре дороги «БМВ» выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с «Рено», за рулем которого была 52-летняя водитель.

На месте от полученных травм скончалась 45-летняя пассажир «БМВ». С травмами госпитализированы водитель и 40-летний пассажир «Рено».

Тем временем в соседнем с Беларусью польском Подлясье быстро распространяется опасный вирус с летальными рисками: «Вирус бьет все рекорды».

А вот что известно о респираторно-синцитиальном вирусе, бушующем в соседнем с Беларусью польском Подлясье: «лающий» кашель, тяжесть для пожилых, вакцина.