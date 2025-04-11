Жители Курской области рассказали, как выживали во время оккупации ВСУ

«Они привозили пайки, может, раз в неделю. Хлеб возили. Но хлеб последний раз привозили 3 января, с того времени никто ничего не возил. Люди же старались экономить, запасы оставались. Было проще выжить, если хотя бы 3−4 человека были, собирали то, что они (украинцы) привезли. Если один человек, то тяжеловато было», — сказал Брахнов ТАСС. Он отметил, что люди делились запасами самостоятельно и тех, кто умер от голода не было.