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Жители Курской области рассказали, как выживали во время оккупации ВСУ

Жители села Гуево Курской области старались поддерживать друг друга во время украинской оккупации, делясь едой и пайками, которые привозили украинские солдаты. По словам эвакуированного жителя Ивана Брахнова ВСУ регулярно доставляли провиант, однако с 3 января поставки прекратились, и местные жители были вынуждены использовать свои запасы.

ВСУ во время оккупации привозили провиант местным жителям Гуево в Курской области.

Жители села Гуево Курской области старались поддерживать друг друга во время украинской оккупации, делясь едой и пайками, которые привозили украинские солдаты. По словам эвакуированного жителя Ивана Брахнова ВСУ регулярно доставляли провиант, однако с 3 января поставки прекратились, и местные жители были вынуждены использовать свои запасы.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссийским военным осталось освободить два населенных пункта в Курской области: обстановка в Олешне и Горнале.

«Они привозили пайки, может, раз в неделю. Хлеб возили. Но хлеб последний раз привозили 3 января, с того времени никто ничего не возил. Люди же старались экономить, запасы оставались. Было проще выжить, если хотя бы 3−4 человека были, собирали то, что они (украинцы) привезли. Если один человек, то тяжеловато было», — сказал Брахнов ТАСС. Он отметил, что люди делились запасами самостоятельно и тех, кто умер от голода не было.

Ситуация в Гуево изменилась после освобождения населенного пункта подразделениями группировки войск «Север» 8 апреля. В результате наступательных действий большая часть Курской области весной в 2025 года была освобождена от оккупации ВСУ.

В Курской области продолжается активное противостояние ВС РФ с украинскими военными за возвращение контроля над последними двумя пунктами — селом Горналь и хутором Олешня. В районе Горналя вражеские силы укрепились на стратегически важных высотах, тогда как в Олешне украинские военные под обстрелом российских солдат затрудняются провести ротацию войск и эвакуироваться.