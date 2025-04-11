Две недели провела под ИВЛ: Умерла девочка, пострадавшая при крушении батискафа в Египте

Скончалась девочка, пострадавшая при крушении туристического батискафа «Синдбад» у берегов Хургады в Египте. Как сообщает издание «Известия» со ссылкой на отца ребенка, смерть наступила 9 апреля.
С момента инцидента 27 марта девочка находилась на искусственной вентиляции легких. К сожалению, школьница стала седьмой жертвой крушения.
«Смерть была констатирована в среду, 9 апреля. Он уточнил, что с момента крушения девочка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких», — говорится в публикации.
Как писал сайт KP.RU, российские туристы отправились на батискафе компании Sindbad Submarines на экскурсию к 500-метровому коралловому рифу, который расположен в километре от берега на глубине 22 метров. Прогулка была рассчитана на два часа.
Прежде чудом выжившая при крушении батискафа в Египте врач Кристина Валиуллина из Уссурийской ЦРБ рассказала о пережитом кошмаре. Женщина призналась, что перенесла клиническую смерть. Она выразила благодарность египетским врачам, оказавшим квалифицированную помощь ей и детям. Сейчас врач планирует сосредоточиться на восстановлении здоровья и помощи своим детям, также пострадавшим в инциденте.
Напомним, что батискаф начал тонуть во время посадки пассажиров около 10:00 по местному времени и за считанные минуты полностью ушел под воду. Среди погибших были шестеро россиян, включая двоих детей. Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по факту гибели граждан РФ.
Согласно опубликованному списку, на борту находились 50 человек (25 женщин и 25 мужчин), 12 из которых составляли семейные группы. Выжившие пассажиры утверждают, что судно начало погружение с открытыми люками, что привело к быстрому затоплению. В то же время египетские СМИ в качестве основной версии рассматривают столкновение с коралловыми рифами.
Капитан прогулочного батискафа «Синдбад» заявил, что покинул судно последним. Как утверждает адвокат капитана, тот неоднократно предупреждал начальство о необходимости технического обслуживания судна и дополнительного персонала в рейсах, но никаких мер принято не было.
Владелец затонувшего у Хургады батискафа — компания Sindbad Submarines — направила официальные соболезнования родственникам погибших и пострадавших российских туристов.
Это не первый случай гибели туристов в египетских водах. В ноябре 2024 года у побережья Марса-эль-Алам затонул катер Sea Story с дайверами. Тогда причиной катастрофы стали неблагоприятные погодные условия. В настоящее время продолжается расследование обстоятельств последнего инцидента с участием батискафа.