Две недели провела под ИВЛ: Умерла девочка, пострадавшая при крушении батискафа в Египте

Согласно опубликованному списку, на борту находились 50 человек (25 женщин и 25 мужчин), 12 из которых составляли семейные группы. Выжившие пассажиры утверждают, что судно начало погружение с открытыми люками, что привело к быстрому затоплению. В то же время египетские СМИ в качестве основной версии рассматривают столкновение с коралловыми рифами.