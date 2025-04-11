МО: за ночь над Белгородской и Курской областями сбиты 30 БПЛА Украины

Кроме того, в пророссийском подполье рассказали, что российские военнослужащие нанесли удары по предприятиям для сборки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выпуску деталей для ракет реактивных систем залпового огня на северо-западе Днепропетровска.