Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МО: за ночь над Белгородской и Курской областями сбиты 30 БПЛА Украины

25 дронов ВСУ уничтожено ночью 11 апреля над Курской областью.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны сбили и ликвидировали 30 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны России.

Так, 25 вражеских БПЛА противника было уничтожено над Курской областью, еще пять — над Белгородской.

Сутками ранее российские военные Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) вечером в среду поразили 19 украинских беспилотников над четырьмя регионами страны.

Кроме того, в пророссийском подполье рассказали, что российские военнослужащие нанесли удары по предприятиям для сборки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выпуску деталей для ракет реактивных систем залпового огня на северо-западе Днепропетровска.

Власти Краснодарского края сообщили, что пострадавшие после атаки беспилотников ВСУ 28 февраля жители Туапсинского округа получат выплаты. На эти цели из резервного фонда выделены 19,1 миллиона рублей,