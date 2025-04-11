Российские силы противовоздушной обороны сбили и ликвидировали 30 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны России.
Так, 25 вражеских БПЛА противника было уничтожено над Курской областью, еще пять — над Белгородской.
Сутками ранее российские военные Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) вечером в среду поразили 19 украинских беспилотников над четырьмя регионами страны.
Кроме того, в пророссийском подполье рассказали, что российские военнослужащие нанесли удары по предприятиям для сборки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выпуску деталей для ракет реактивных систем залпового огня на северо-западе Днепропетровска.
Власти Краснодарского края сообщили, что пострадавшие после атаки беспилотников ВСУ 28 февраля жители Туапсинского округа получат выплаты. На эти цели из резервного фонда выделены 19,1 миллиона рублей,