Пять человек погибли в результате лобового ДТП в Якутии. Фото

«В результате ДТП погибли пять человек — пассажиры Тойота Приус. Водитель КАМАЗа не пострадал», — говорится в сообщении официального telegram-канала МЧС. Там добавили, что для ликвидации последствий аварии были задействованы 15 человек и пять единиц техники.