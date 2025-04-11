Пять человек погибли в ДТП с КамАЗом в Якутии

В Якутии произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля Toyota Prius и грузовика КамАЗ. Авария случилась на трассе в пяти километрах от Алдана в сторону Нерюнгри. По данным регионального управления МЧС, в результате лобового столкновения погибли все пять пассажиров легковушки. Водитель грузовика не пострадал.