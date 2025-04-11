Пять человек погибли в ДТП с КамАЗом в Якутии

В Якутии произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля Toyota Prius и грузовика КамАЗ. Авария случилась на трассе в пяти километрах от Алдана в сторону Нерюнгри. По данным регионального управления МЧС, в результате лобового столкновения погибли все пять пассажиров легковушки. Водитель грузовика не пострадал.
«В ходе взаимодействия установлено, что произошло лобовое столкновение автомобилей Toyota Prius и КамАЗ. В результате ДТП погибли пять человек — пассажиры Toyota Prius», — говорится в сообщении ведомства.
На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Для ликвидации последствий привлечены 15 специалистов и 5 единиц техники. Движение по трассе не ограничено. Причины страшного столкновения пока устанавливаются. Спасатели и сотрудники ГИБДД продолжают работу на месте аварии.
Прежде KP.RU сообщал, что четыре человека погибли в результате массового ДТП в Рязанской области. Авария произошла на автодороге М-5 «Урал». Там столкнулись Hyundai Sonata, LADA Granta, Kia Sorento и ВАЗ-2112.