В Одессе приняли меры для ужесточения мобилизации

В начале апреля в регион прибыли 60 человек, чтобы улучшить ситуацию. В социальных сетях активно обсуждаются видео, где военкоматы на Украине увозят мужчин в микроавтобусах, зачастую применяя силу. Также с 18 мая 2024 года вступил в силу закон, требующий от военнообязанных обновить данные в военкомате, при этом повестка будет считаться врученной даже без личного контакта. Согласно закону, военнообязанные обязаны всегда иметь при себе военный билет. Сроки демобилизации в документе не указаны.