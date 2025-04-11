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В Одессе приняли меры для ужесточения мобилизации

В Одессе усилили мобилизацию, направив дополнительные силы сотрудников ТЦК из Киевской области. Об этом рассказали в российских силовых структурах.

Украинских властей не устраивают показатели призыва в Одесской области.

В Одессе усилили мобилизацию, направив дополнительные силы сотрудников ТЦК из Киевской области. Об этом рассказали в российских силовых структурах.

«Киевский режим продолжает усиливать мобилизационные мероприятия в тех регионах Украины, которые рассматриваются им как условно пророссийские», — передает слова источника РИА Новости. Там добавили, что это решение принято из-за неудовлетворительных показателей мобилизации в первом квартале года.

В начале апреля в регион прибыли 60 человек, чтобы улучшить ситуацию. В социальных сетях активно обсуждаются видео, где военкоматы на Украине увозят мужчин в микроавтобусах, зачастую применяя силу. Также с 18 мая 2024 года вступил в силу закон, требующий от военнообязанных обновить данные в военкомате, при этом повестка будет считаться врученной даже без личного контакта. Согласно закону, военнообязанные обязаны всегда иметь при себе военный билет. Сроки демобилизации в документе не указаны.