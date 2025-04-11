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В Семикаракорске водитель попал в больницу после ДТП

Нарушил ПДД: авария с пострадавшим в Семикаракорске.

Источник: Комсомольская правда

Под Ростовом произошло ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Авария произошла 10 апреля около 11:15 на перекрестке Атаманского проспекта в Семикаракорске столкнулись два автомобиля.

По предварительным данным, водитель Chevrolet не уступил дорогу на равнозначном перекрестке автомобилю УАЗ-39623.

В результате столкновения водитель УАЗа получил травмы. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь.

— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП, — добавили в ведомстве. — Особое внимание уделяется вопросу соблюдения правил проезда равнозначных перекрестков.

Водителям напоминают о необходимости строгого соблюдения ПДД, особенно при проезде нерегулируемых перекрестков.