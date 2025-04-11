В 4 камчатских магазинах «Светофор» изъяли 1,7 тонны некачественных товаров

Недавно представители «Светофора» заявили, что подали иск против Россельхознадзора из-за обвинений в реализации товаров ненадлежащего качества и распространении фальсификата (проверки ведомства с таким итогом, как на Камчатке, были проведены и в магазинах сети в других регионах).