В 4 камчатских магазинах «Светофор» изъяли 1,7 тонны некачественных товаров

Сотрудники Россельхознадзора изъяли из четырех магазинов «Светофор» в Камчатском крае 1,7 тонны некачественной и небезопасной продукции. Об этом сообщило Приморское межрегиональное управление ведомства, которое провело внеплановую проверку.
Специалисты посетили три магазина в Петропавловске-Камчатском и один в городе Елизово. В торговых точках выявили отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на продукцию, нарушения требований к ее качеству и безопасности.
В некоторых колбасных изделиях нашли запрещенную добавку — микробную трансглютаминазу, а в одном из видов сыра — заменители животного жира, что является признаком фальсификации. Внимание Россельхознадзора также привлекли рыбные и мясные консервы — без необходимых ветеринарных сопроводительных документов хранились более 1,7 тысячи банок.
«Возбуждены административные производства, по завершению рассмотрения которых будет решен вопрос о привлечении к административной ответственности. Продукция, на которую наложен арест, будет возвращена обществу для утилизации или уничтожения. Информация о результатах проверки направлена в правительство Камчатского края», — уточнили в управлении Россельхознадзора.
Недавно представители «Светофора» заявили, что подали иск против Россельхознадзора из-за обвинений в реализации товаров ненадлежащего качества и распространении фальсификата (проверки ведомства с таким итогом, как на Камчатке, были проведены и в магазинах сети в других регионах).