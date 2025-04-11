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Жителя Красноярского края осудили за 18 сообщений о лжеминировании школ и мест досуга

КРАСНОЯРСК, 11 апреля. /ТАСС/. Суд приговорил к четырем годам колонии-поселения жителя Ермаковского района Красноярского края, который в 2023 году, будучи подростком, 18 раз сообщал о ложных минированиях школ, торговых центров и местах досуга граждан. Об этом ТАСС сообщила старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ Олеся Климова.

Источник: РИА "Новости"

«К четырем годам колонии-поселения суд приговорил жителя Ермаковского района за 18 ложных сообщений в полицию об актах терроризма. В октябре 2023 года в дежурные части Минусинска, Красноярска и Шушенского района поступило несколько сообщений о готовящихся в общественных местах актах терроризма с использованием взрывчатки», — сообщила Климова.

По ее словам, преступник сообщал о лжеминировании школ, торговых центров и мест досуга жителей. Правоохранительные органы выяснили, что в период с октября по декабрь 2023 года на тот момент 17-летний подросток, желая проверить реакцию на свои звонки, 18 раз сообщил с подставных телефонов о заведомо ложных актах терроризма.