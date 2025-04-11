Жителя Красноярского края осудили за 18 сообщений о лжеминировании школ и мест досуга

По ее словам, преступник сообщал о лжеминировании школ, торговых центров и мест досуга жителей. Правоохранительные органы выяснили, что в период с октября по декабрь 2023 года на тот момент 17-летний подросток, желая проверить реакцию на свои звонки, 18 раз сообщил с подставных телефонов о заведомо ложных актах терроризма.