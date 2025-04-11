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Российские туристы застряли в открытом море на Пхукете

На сломанной лодке без туалета.

Источник: Reuters

Периодически шёл ливень и вокруг сверкали молнии.

Как рассказала SHOT одна из участниц трешовой экскурсии Татьяна, они купили тур «11 островов» почти за 10 тысяч на рубли. Туристов обещали прокатить по самым известным островам Пхи-пхи, Краби, показать бухту Майя Бэй, где снимали «Пляж» с Ди Каприо, и т. д.

Но лодка сломалась почти в самом начале экскурсии посреди моря. Полтора часа гиды пытались её починить, но не смогли. Вызвали вторую лодку, чтобы пересадить туристов. Показали им острова, но на обратной дороге второе судно заглохло: закончился бензин. Пока ждали третью лодку с топливом, замёрзших отдыхающих начало тошнить из-за сильной качки, кто-то плакал. Итого россиян доставили на берег только к 9 вечера.