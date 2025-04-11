Российские туристы застряли в открытом море на Пхукете

Но лодка сломалась почти в самом начале экскурсии посреди моря. Полтора часа гиды пытались её починить, но не смогли. Вызвали вторую лодку, чтобы пересадить туристов. Показали им острова, но на обратной дороге второе судно заглохло: закончился бензин. Пока ждали третью лодку с топливом, замёрзших отдыхающих начало тошнить из-за сильной качки, кто-то плакал. Итого россиян доставили на берег только к 9 вечера.