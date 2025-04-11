Задержан экс-зэк, лишивший глаз главу собачьего приюта в Хабаровском крае

В Ванинском районе Хабаровского края взяли под стражу мужчину, обвиняемого в покушении на убийство 54-летней Светланы К., руководителя приюта «Живая душа». Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство, сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Инцидент произошёл 5 апреля 2025 года в посёлке Ванино. Между Светланой К. и 45-летним Евгением, её бывшим коллегой, возник конфликт на почве личной неприязни. Мужчина нанёс женщине множественные удары руками, ногами и гвоздодёром, выбив ей глаза. Пострадавшую экстренно доставили в больницу Хабаровска, но сохранить зрение не удалось, сейчас она в реанимации. Евгений, ранее уволенный из приюта за агрессивное поведение, после увольнения преследовал Светлану и угрожал ей.
По данным Telegram-канала Amur Mash, она неоднократно обращалась в полицию, но мер принято не было. Мужчине предъявлено обвинение по статье УК РФ «Покушение на убийство», он заключён под стражу.
«Следствием произведён осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные и процессуальные действия. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — прокомментировала старший помощник руководителя СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО Дарья Артеменко.