Задержан экс-зэк, лишивший глаз главу собачьего приюта в Хабаровском крае

Инцидент произошёл 5 апреля 2025 года в посёлке Ванино. Между Светланой К. и 45-летним Евгением, её бывшим коллегой, возник конфликт на почве личной неприязни. Мужчина нанёс женщине множественные удары руками, ногами и гвоздодёром, выбив ей глаза. Пострадавшую экстренно доставили в больницу Хабаровска, но сохранить зрение не удалось, сейчас она в реанимации. Евгений, ранее уволенный из приюта за агрессивное поведение, после увольнения преследовал Светлану и угрожал ей.