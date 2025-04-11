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В Башкирии машина протащила сбитую девочку несколько метров

8-летнюю девочку машиной протащило несколько метров в Белебее.

Источник: Башинформ

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе ГАИ РБ, по предварительным данным, вчера около девяти часов вечера 22-летний водитель за рулем «Киа Спектра», следуя со стороны ул. Магистральной в направлении ул. Парамонова в поселке Приютово, совершил наезд на 8-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В ДТП ребёнок с травмами на машине скорой медпомощи был доставлен в больницу. «Башинформу» в пресс-службе минздрава РБ пояснили, что состояние пациентки тяжелое, девочка находится в реанимации.