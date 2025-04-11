В Башкирии машина протащила сбитую девочку несколько метров

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе ГАИ РБ, по предварительным данным, вчера около девяти часов вечера 22-летний водитель за рулем «Киа Спектра», следуя со стороны ул. Магистральной в направлении ул. Парамонова в поселке Приютово, совершил наезд на 8-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.