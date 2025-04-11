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Подозреваемых в разбойничестве задержали в Павлодарской области

Павлодар. 11 апреля. КазТАГ — В Экибастузе задержали подозреваемых в разбойном нападении на директора одной из крупных охранных организаций региона, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел.

Источник: Официальный интернет-ресурс МВД РК

«В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники Павлодарской области задержали подозреваемых в разбойном нападении на директора одной из крупных охранных организаций региона, которое имело место в городе Экибастуз», — говорится в сообщении.

По данным полиции, задержанные незаконно проникли в квартиру и завладели имуществом на общую сумму более Т11 млн. В ходе обыска изъяты вещественные доказательства.

«В настоящее время проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия, назначены ряд экспертиз. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью Габит Кабдрахманов.