В Екатеринбурге самокатчик наехал на пешехода и скрылся

— По предварительной информации, неустановленное лицо на электросамокате, двигаясь по тротуару по улице Щербакова со стороны переулка Широкий, не обеспечило постоянный контроль за движением электросамоката и допустило наезд на пешехода, — сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.