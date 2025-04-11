В Екатеринбурге самокатчик наехал на пешехода и скрылся

В Екатеринбурге 9 апреля неизвестный человек на электросамокате сбил пешехода и скрылся. ДТП произошло на улице Щербакова в 13:30.
— По предварительной информации, неустановленное лицо на электросамокате, двигаясь по тротуару по улице Щербакова со стороны переулка Широкий, не обеспечило постоянный контроль за движением электросамоката и допустило наезд на пешехода, — сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.
Очевидцев происшествия, а также самого самокатчика просят обратиться в ГАИ Екатеринбурга по адресу Степана Разина, 20.