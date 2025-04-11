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Заседание по делу об аварии у новосибирской АЗС пройдет в закрытом режиме

Сделали это в целях «неразглашения тайны предварительного следствия».

Источник: Комсомольская правда

11 апреля в Центральном районном суде Новосибирска рассматривают ходатайство следствия о заключении судебного пристава Ивана Щелокова под стражу. Напомним, что он 9 апреля не справился с управлением и насмерть сбил сотрудника АЗС на Свердлова, 18. Судебное заседание будет проходить в закрытом режиме.

— Следователь попросил рассмотреть его ходатайство в закрытом заседании в целях неразглашения тайны предварительного следствия. Судья удовлетворила его прошение, — передает журналист КП-Новосибирск из зала суда.

Добавим, что 35-летний водитель «Тойота Калдина» после ДТП отказался от медосвидетельствования, за что получил административный протокол.