Заседание по делу об аварии у новосибирской АЗС пройдет в закрытом режиме

11 апреля в Центральном районном суде Новосибирска рассматривают ходатайство следствия о заключении судебного пристава Ивана Щелокова под стражу. Напомним, что он 9 апреля не справился с управлением и насмерть сбил сотрудника АЗС на Свердлова, 18. Судебное заседание будет проходить в закрытом режиме.