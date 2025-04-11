В Омской области семь бобров стали жертвами незаконной охоты

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что у мужчин при себе находились два охотничьих ружья, которые не зарегистрированы в установленном порядке. Оружие изъято. Сейчас ведётся проверка обстоятельств его приобретения и хранения.