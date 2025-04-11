В Омской области семь бобров стали жертвами незаконной охоты

В Знаменском районе Омской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты на животных. Нарушение выявил инспектор по охране животного мира неподалёку от села Качуково.
Во время патрулирования сотрудник Минприроды остановил УАЗ, в котором находились двое местных жителей. В салоне автомобиля инспектор обнаружил туши семи бобров. Как сообщили в ведомстве, охота на этих животных в регионе в данный момент запрещена.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что у мужчин при себе находились два охотничьих ружья, которые не зарегистрированы в установленном порядке. Оружие изъято. Сейчас ведётся проверка обстоятельств его приобретения и хранения.
По предварительной информации, охота велась в ночное время. Мужчины отправились к реке Ушайра, откуда на лодке вышли на воду и отстреляли животных.
Причинённый природе ущерб оценён в 42 тысячи рублей. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ст. «Незаконная охота с причинением крупного ущерба, совершённая группой лиц».