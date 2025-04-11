В Уфе цементовоз опрокинулся и упал на Range Rover в Уфе

По предварительным данным, водитель грузовика DAF выезжал на шоссе и допустил опрокидывание полуприцепа — цементовоза. Тот упал на ехавший рядом автомобиль Range Rover. От удара полуприцеп и внедорожник выехали на встречную полосу через бетонные ограждения.