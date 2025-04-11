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В Уфе цементовоз опрокинулся и упал на Range Rover в Уфе

Авария произошла на Нагаевском шоссе.

Источник: Госавтоинспекция Уфы

На Нагаевском шоссе утром 11 апреля произошла авария с большегрузом, сообщает Госавтоинспекция Уфы.

По предварительным данным, водитель грузовика DAF выезжал на шоссе и допустил опрокидывание полуприцепа — цементовоза. Тот упал на ехавший рядом автомобиль Range Rover. От удара полуприцеп и внедорожник выехали на встречную полосу через бетонные ограждения.

Водитель и двое детей-пассажиров Range Rover на скорой доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции Уфы и другие службы. Движение на данном участке дороги восстановлено. Подробности уточняются.