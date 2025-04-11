Восемь лет тюрьмы дали виновнику смертельного ДТП в Новосибирске

В Искитимском районном суде озвучили приговор водителю, который стал виновником смертельной аварии. Об этом рассказали в группе «Суды общей юрисдикции» во «ВКонтакте».
Авария произошла в сентябре 2023 года. Тогда сообщалось, что женщина-водитель была за рулем транспорта в нетрезвом виде. В салоне иномарки вместе с ней были также три пассажира.
Женщина выехала на встречную полосу и столкнулась с другой машиной. Позже автомобиль врезался в опору ЛЭП. В ДТП погибли двое пассажиров. Подсудимая признала свою вину полностью, теперь ее ждет наказание в виде восьми лет лишения свободы.