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Восемь лет тюрьмы дали виновнику смертельного ДТП в Новосибирске

Речь про аварию, которая произошла в сентябре 2023 года.

Источник: AP 2024

В Искитимском районном суде озвучили приговор водителю, который стал виновником смертельной аварии. Об этом рассказали в группе «Суды общей юрисдикции» во «ВКонтакте».

Авария произошла в сентябре 2023 года. Тогда сообщалось, что женщина-водитель была за рулем транспорта в нетрезвом виде. В салоне иномарки вместе с ней были также три пассажира.

Женщина выехала на встречную полосу и столкнулась с другой машиной. Позже автомобиль врезался в опору ЛЭП. В ДТП погибли двое пассажиров. Подсудимая признала свою вину полностью, теперь ее ждет наказание в виде восьми лет лишения свободы.