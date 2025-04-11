Автобус сбил 10-летнюю девочку на улице Симонова

Ранее мы сообщили о том, что нетрезвый пешеход попал под троллейбус на Невском проспекте. Сообщение о случившемся поступило в полицию Центрального района в 22:03. По предварительной информации, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, попытался перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора и оказался под колесами приближающегося троллейбуса.