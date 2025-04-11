Пенсионер с Комендантского проспекта отдал мошенникам более 10 млн рублей

Сотрудникам правопорядка 95-летний мужчина рассказал, что в марте ему на мобильный телефон позвонили неизвестные и под предлогом необходимости декларирования денежных средств убедили возле своего дома передать курьеру 4 млн рублей, 19 тыс. долларов США и 51 500 евро. Общая сумма ущерба составила 10 350 369 рублей, уточнили в региональном ГУ МВД.