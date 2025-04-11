Восемь человек пойдут под суд за пожар в Сосьве, где погибли два человека

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о халатности и нарушении требований противопожарной безопасности, повлекшими гибель двух человек и уничтожение имущества в результате крупного пожара в Сосьве в конце апреля 2023 года. На скамье подсудимых оказались бывший глава и первый замглавы Сосьвинского городского округа, бывший директор, замдиректора и специалист по пожарной безопасности МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО», врио директора «Водоканала», экс-начальник пожарной части, а также мужчины, работавшие у индивидуального предпринимателя на пилораме, с которой начался крупный пожар.
По версии следствия, представители власти не обеспечили наличие вокруг Сосьвы защитных противопожарных минерализованных полос, а также не предприняли должных мер по организации уборки территории от свалок мусора и горючих материалов. Руководитель «Водоканала», в свою очередь, не обеспечила исправности пожарных гидрантов на территории. Сведения о технической неисправности гидрантов начальником пожарной части, специалистом по пожарной безопасности и врио директора МУП «Водоканал» в актах не отражены, а начальником пожарной части предписания об устранении нарушений не выносились.
«При этом, обвиняемым, фактически выполнявшим управленческие функции у индивидуального предпринимателя на пилораме, допущено складирование горючих материалов на участке по улице Виктора Романова в Сосьве. Из-за бездействия обвиняемых 25 апреля 2023 года загорелись отходы деревообработки и мусора», — рассказали в региональной прокуратуре.
В результате пожара погибли два человека, общая сумма материального ущерба превысила 238 миллионов рублей.
Вскоре уголовное дело рассмотрит Серовский районный суд.