Восемь человек пойдут под суд за пожар в Сосьве, где погибли два человека

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о халатности и нарушении требований противопожарной безопасности, повлекшими гибель двух человек и уничтожение имущества в результате крупного пожара в Сосьве в конце апреля 2023 года. На скамье подсудимых оказались бывший глава и первый замглавы Сосьвинского городского округа, бывший директор, замдиректора и специалист по пожарной безопасности МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО», врио директора «Водоканала», экс-начальник пожарной части, а также мужчины, работавшие у индивидуального предпринимателя на пилораме, с которой начался крупный пожар.