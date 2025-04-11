В Уфе 14-летний водитель мопеда угодил в аварию

За рулем был подросток, сообщили в пресс-службе ГАИ РБ. Так, вечером напротив дома № 27 по улице Олимпийской столкнулись «Лада Приора» и мопед «Альфа». Сотрудники ГАИ установили, что за рулем мопеда находился 14-летний подросток, который не имел права управления данным транспортным средством. Кроме этого, мопед объемом двигателя 125 кб/м не был зарегистрирован в установленном порядке в подразделении ведомства.