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В Уфе 14-летний водитель мопеда угодил в аварию

ДТП с мототранспортом зарегистрировано в Уфе.

Источник: ГАИ Уфы

За рулем был подросток, сообщили в пресс-службе ГАИ РБ. Так, вечером напротив дома № 27 по улице Олимпийской столкнулись «Лада Приора» и мопед «Альфа». Сотрудники ГАИ установили, что за рулем мопеда находился 14-летний подросток, который не имел права управления данным транспортным средством. Кроме этого, мопед объемом двигателя 125 кб/м не был зарегистрирован в установленном порядке в подразделении ведомства.

Транспортное средство поместили на спецстоянку. По факту ДТП стражи порядка начали разбирательство.