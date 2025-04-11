В детском саду в Кашкадарьинской области воспитательница облила ребёнка кипятком

Инцидент прокомментировали в управлении дошкольного и школьного образования региона. Ведомство подтвердило, что происшествие действительно имело место — оно произошло 6 февраля в детском саду № 4 Гузарского района.
Согласно предварительным данным, инцидент случился в старшей группе по причине небрежности двух воспитательниц. Около полудня, когда детей организованно заводили с улицы в помещение на обед, произошло столкновение между одной из воспитательниц и ребёнком. В результате у женщины опрокинулась кострюля с горячей водой, которая облила лоб и левую щёку ребёнка.
Медицинская сестра дошкольного учреждения оказала первую помощь ребенку. После этого был вызван его отец, и воспитанника доставили в районное отделение скорой медицинской помощи, где ему оказали необходимое лечение.
После осмотра ребёнок и его отец покинули медучреждение. Для дальнейшего восстановления ребенка сотрудники детского сада оказали семье финансовую помощь, в том числе для прохождения медицинских обследований.
В связи с халатностью в исполнении профессиональных обязанностей в отношении ответственных работников сада проводится служебная проверка, ведётся сбор документов для применения дисциплинарных мер. Кроме того, по факту случившегося проверку начала районная прокуратура. После завершения всех проверочных мероприятий будет предоставлена дополнительная информация.