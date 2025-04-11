В детском саду в Кашкадарьинской области воспитательница облила ребёнка кипятком

Согласно предварительным данным, инцидент случился в старшей группе по причине небрежности двух воспитательниц. Около полудня, когда детей организованно заводили с улицы в помещение на обед, произошло столкновение между одной из воспитательниц и ребёнком. В результате у женщины опрокинулась кострюля с горячей водой, которая облила лоб и левую щёку ребёнка.