Жителя Усть-Кута приговорили к 5 годам колонии строгого режима за похищение девушки

Суд вынес приговор 34-летнему жителю Усть-Кута за похищение девушки. Установлено, что в июне 2023 года мужчина на почве ревности и неприязни похитил 20-летнюю знакомую, пишет ИА IrkutskMedia.
Как рассказали в пресс-службах СУ СКР по Иркутской области и прокуратуры региона, мужчина под угрозой расправы насильно посадил девушку в автомобиль и вывез на берег реки. Фигурант принуждал знакомую свести счеты с жизнью, используя оружие, ремень и гранату, после чего перевез пострадавшую в квартиру, где запер ее. На протяжении всего времени мужчина продолжал наносить ей травмы.
На следующий день девушке смогла связаться с матерью и сообщила о произошедшем. В ходе оперативных мероприятий местного жителя задержали и заключили под стражу. Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.