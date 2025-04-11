Жителя Усть-Кута приговорили к 5 годам колонии строгого режима за похищение девушки

Как рассказали в пресс-службах СУ СКР по Иркутской области и прокуратуры региона, мужчина под угрозой расправы насильно посадил девушку в автомобиль и вывез на берег реки. Фигурант принуждал знакомую свести счеты с жизнью, используя оружие, ремень и гранату, после чего перевез пострадавшую в квартиру, где запер ее. На протяжении всего времени мужчина продолжал наносить ей травмы.