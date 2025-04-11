Годовалый ребенок в Уфе отравился снюсом

В Уфе прокуратура устанавливает обстоятельства отравления годовалого ребенка снюсом, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По предварительным данным, 9 апреля ребенок доставлен в больницу с признаками отравления. В настоящее время ему оказана медицинская помощь, он находится под наблюдением врачей.
Мальчик находится под временной опекой своей прабабушки. Он употребил жевательный табак, который, предположительно, принесла знакомая внучки женщины.
«Прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего, проверит условия проживания ребенка, даст оценку работы органов опеки и попечительства, соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — говорится в сообщении.