16-летний мотоциклист попал в больницу после аварии под Волгоградом

Сила удара была такой, что юный водитель мотоцикла получил травмы, его экстренно доставили в больницу. Сейчас врачи оказывают ему необходимую помощь. Подробности происшествия выясняются, сотрудники ГИБДД работали на месте аварии, устанавливая все обстоятельства столкновения.