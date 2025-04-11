16-летний мотоциклист попал в больницу после аварии под Волгоградом

16-летний подросток пострадал в ДТП в Урюпинске Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, около 8:15 на улице Машкова напротив дома № 1 дорогу не поделили «Шевроле» и мотоцикл «Стелс».
Сила удара была такой, что юный водитель мотоцикла получил травмы, его экстренно доставили в больницу. Сейчас врачи оказывают ему необходимую помощь. Подробности происшествия выясняются, сотрудники ГИБДД работали на месте аварии, устанавливая все обстоятельства столкновения.
За прошедшие сутки инспекторы ГИБДД Волгоградской области выявили целых 699 нарушений ПДД. Восемь водителей были задержаны за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.