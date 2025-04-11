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ВС Башкирии вынес приговор двум участникам банды производителей наркотиков

Двое жителей Туймазов получили по 16 лет колонии за производство наркотиков.

Источник: Комсомольская правда

Верховный суд Башкирии вынес приговор двум жителям Туймазов. Их, как сообщает прокуратура республики, признали виновными в организации преступной группировки по производству и сбыту наркотиков.

Как установило следствие, с декабря 2021 по ноябрь 2022 года подсудимые создали подпольную лабораторию в частном секторе Туймазинского района. Через мессенджер они получали от организатора координаты оборудования и химических компонентов.

В ходе спецоперации правоохранители изъяли 21 килограмм готового синтетического наркотика, 27 кг прекурсоров, лабораторное оборудование и реактивы.

Преступники получили по 16 лет колонии строгого режима.

— Ранее одному из их соучастников вынесен обвинительный приговор, в отношении второго материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, — сообщает надзорное ведомство.

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