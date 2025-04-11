Удирая от полицейских, лихач утопил машину в реке под Волгоградом

В Волгоградской области судили жителя Новоаннинского района, который удирая от полицейских утопил машину в реке. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облсуда, погоня за лихачом произошла 14 марта в станице Филоновской.
Владимир В., предварительно хорошенько «заправившись» спиртным, решил отправиться домой за рулем «Нивы». Увидев в зеркале заднего вида мигалки полицейской машины, паника охватила мужчину. Вместо того, чтобы остановиться и ответить на вопросы инспекторов, он попытался пересечь Бузулук по льду.
Лед не выдержал веса машины. Автомобиль ушел под воду целиком. Однако Владимир В. сумел выбраться из тонущей легковушки через боковое стекло, а затем спрятался. Полиция быстро нашла нарушителя.
За попытку скрыться от полиции и управление автомобилем в нетрезвом виде, водитель получил солидный штраф в размере 45 000 рублей и лишение водительских прав на полтора года.