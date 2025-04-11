Удирая от полицейских, лихач утопил машину в реке под Волгоградом

Владимир В., предварительно хорошенько «заправившись» спиртным, решил отправиться домой за рулем «Нивы». Увидев в зеркале заднего вида мигалки полицейской машины, паника охватила мужчину. Вместо того, чтобы остановиться и ответить на вопросы инспекторов, он попытался пересечь Бузулук по льду.