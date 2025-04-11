Девочка, остававшаяся в Хургаде после крушения батискафа, умерла

Как писал «Коммерсантъ», по предварительным данным, один из двух капитанов не справился с управлением или, проявив халатность, подошел слишком близко к рифу. Пассажирка батискафа Екатерина рассказала РЕН ТВ, что во время посадки в судно в два открытых люка стала заливаться вода.