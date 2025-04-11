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Нижегородец чуть не ослеп из-за контактных линз

У жителя Нижнего Новгорода начало ухудшаться зрение из-за того, что он вовремя не поменял контактные линзы.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом в своем телеграм-канале рассказал главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов. Пациент обратился в НОКБ имени Семашко с жалобами на покраснение глаз, светобоязнь, повышенную слезливость и ухудшение зрения. Офтальмолог Дмитрий Войнов диагностировал нижегородцу грибковую язву роговицы, которая появилась в следствие длительного ношения, а также несоблюдения правил гигиены линз. К счастью, врачам удалось победить заболевание, зрение восстановилось. Похожий случай произошел в Москве, где подросток чуть не лишился зрения из-за неправильного использования одноразовых линз.

Ранее сообщалось, врачи нижегородской детской больницы спасли новорожденную девочку с диагнозом кровоизлияние в мозг.