Нижегородец чуть не ослеп из-за контактных линз

Об этом в своем телеграм-канале рассказал главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов. Пациент обратился в НОКБ имени Семашко с жалобами на покраснение глаз, светобоязнь, повышенную слезливость и ухудшение зрения. Офтальмолог Дмитрий Войнов диагностировал нижегородцу грибковую язву роговицы, которая появилась в следствие длительного ношения, а также несоблюдения правил гигиены линз. К счастью, врачам удалось победить заболевание, зрение восстановилось. Похожий случай произошел в Москве, где подросток чуть не лишился зрения из-за неправильного использования одноразовых линз.