В Волгограде шестые сутки дымит овраг за Мамаевым курганом — видео

Жители поселка Второй километр делятся — овраг, где случился пожар 5 апреля, продолжает дымиться, пламя в любой момент грозит снова вспыхнуть в непосредственной близости от жилых домов.
«Овраг между поселком и ТРК “Мармелад” по-прежнему дымит. Особенно хорошо это видно со стороны улицы Беломорской. Дым идет из-под земли, хорошо видно, как горел мусор и деревья», — комментирует автор ролика.
Волгоградец поясняет — пожарные засыпали мусор грунтом, но хлам остался, в том числе, автомобильные шины, которые дают едкий черный дым при горении.
Горожане предполагают: не исключено, что пожар — дело рук человеческих. На участке между поселком, ТРК и улицей Рокоссовского остался уголок природы со своим микроклиматом, который является лакомым куском для застройщиков.
«Пожары у нас случаются ежегодно. И складывается впечатление, что поджигают специально, чтобы все застроить многоэтажками», — комментирует местный житель.