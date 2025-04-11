Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде шестые сутки дымит овраг за Мамаевым курганом — видео

Горожане предполагают: не исключено, что пожар, случившийся 5 апреля, — дело рук человеческих.

Жители поселка Второй километр делятся — овраг, где случился пожар 5 апреля, продолжает дымиться, пламя в любой момент грозит снова вспыхнуть в непосредственной близости от жилых домов.

«Овраг между поселком и ТРК “Мармелад” по-прежнему дымит. Особенно хорошо это видно со стороны улицы Беломорской. Дым идет из-под земли, хорошо видно, как горел мусор и деревья», — комментирует автор ролика.

Волгоградец поясняет — пожарные засыпали мусор грунтом, но хлам остался, в том числе, автомобильные шины, которые дают едкий черный дым при горении.

Горожане предполагают: не исключено, что пожар — дело рук человеческих. На участке между поселком, ТРК и улицей Рокоссовского остался уголок природы со своим микроклиматом, который является лакомым куском для застройщиков.

«Пожары у нас случаются ежегодно. И складывается впечатление, что поджигают специально, чтобы все застроить многоэтажками», — комментирует местный житель.