В Ялте столкнулись Kia и «Жигули»: погибли два человека

В четверг, 10 апреля, в Ялте столкнулись Kia K5 и ВАЗ-21043, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.
Трагедия произошла около восьми вечера. Мужчина 1976 года рождения ехал за рулем Kia по автодороге Симферополь — Алушта — Ялта в сторону крымской столицы. Неподалеку от Гурзуфа легковушка на большой скорости выехала на встречную полосу. Там иномарка врезалась в «Жигули». Отечественным автомобилем управлял водитель 1964 года рождения.
В результате ДТП погибли два человека.
«Водитель и пассажир автомобиля “ВАЗ 21043” смертельно травмированы», — отметили в полиции.
В ведомстве добавили, что правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.