В Ялте столкнулись Kia и «Жигули»: погибли два человека

Трагедия произошла около восьми вечера. Мужчина 1976 года рождения ехал за рулем Kia по автодороге Симферополь — Алушта — Ялта в сторону крымской столицы. Неподалеку от Гурзуфа легковушка на большой скорости выехала на встречную полосу. Там иномарка врезалась в «Жигули». Отечественным автомобилем управлял водитель 1964 года рождения.