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В Ялте столкнулись Kia и «Жигули»: погибли два человека

В ДТП с Kia и «Жигулями» на Южном берегу Крыма погибли два человека.

Источник: пресс-служба МВД по РК

В четверг, 10 апреля, в Ялте столкнулись Kia K5 и ВАЗ-21043, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Трагедия произошла около восьми вечера. Мужчина 1976 года рождения ехал за рулем Kia по автодороге Симферополь — Алушта — Ялта в сторону крымской столицы. Неподалеку от Гурзуфа легковушка на большой скорости выехала на встречную полосу. Там иномарка врезалась в «Жигули». Отечественным автомобилем управлял водитель 1964 года рождения.

В результате ДТП погибли два человека.

«Водитель и пассажир автомобиля “ВАЗ 21043” смертельно травмированы», — отметили в полиции.

В ведомстве добавили, что правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.