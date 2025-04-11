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На севере Москвы водитель въехал в остановку

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Водитель иномарки въехал в остановку общественного транспорта на Дмитровском шоссе на севере Москвы, пострадал один человек. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Источник: РИА "Новости"

«По предварительным данным, на Дмитровском шоссе в районе дома 62 водитель автомобиля “Тойота” не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате дорожной аварии пострадала женщина, находившаяся в момент ДТП на остановке общественного транспорта», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В столичной прокуратуре уточнили, что пострадавшая 41-летняя женщина госпитализирована. «Прокуратура Северного административного округа взяла под контроль установление обстоятельств дорожной аварии, в результате которой пострадал пешеход», — отмечается в сообщении.