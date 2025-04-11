На севере Москвы водитель въехал в остановку

«По предварительным данным, на Дмитровском шоссе в районе дома 62 водитель автомобиля “Тойота” не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате дорожной аварии пострадала женщина, находившаяся в момент ДТП на остановке общественного транспорта», — говорится в сообщении в Telegram-канале.